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Жильё в Зельве, Беларусь

2 объекта найдено
Комната в Зельва, Беларусь
Комната
Зельва, Беларусь
Площадь 1 588 м²
Продается в собственность действующий придорожный гостинично-развлекательный комплекс, состо…
$350,000
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Комната в Зельва, Беларусь
Комната
Зельва, Беларусь
Площадь 1 588 м²
Продается в собственность действующий придорожный гостинично-развлекательный комплекс, состо…
$350,000
Оставить заявку
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