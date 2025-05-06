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Производственные здания в Ждановичском сельском Совете, Беларусь

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4 объекта найдено
Производство 962 м² в Ждановичи, Беларусь
Производство 962 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 962 м²
Этаж 1/3
Продажа здания с арендаторами в аг. Ждановичи.  Продается 3-х этажное здание, полностью засе…
$695,000
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Производство 755 м² в Ратомка, Беларусь
Производство 755 м²
Ратомка, Беларусь
Площадь 755 м²
Этаж 1/2
Уникальная площадка для бизнеса в Ратомке! Отличная возможность воплотить и реализовать Ваш …
$400,000
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Производство 755 м² в Ратомка, Беларусь
Производство 755 м²
Ратомка, Беларусь
Площадь 755 м²
Этаж 1/2
Уникальная площадка для бизнеса в Ратомке! Отличная возможность воплотить и реализовать Ваш …
$400,000
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Производство 115 м² в Тарасово, Беларусь
Производство 115 м²
Тарасово, Беларусь
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Продается СТО д. Тарасово со всем необходимым оборудованием и базой клиентов. Помещение разд…
$350,000
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