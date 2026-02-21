Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Зажевичский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Зажевичском сельском Совете, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Старые Терушки, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Старые Терушки, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 2/2
Трёхкомнатная квартира в Старых Терушках с участком ❤️Продаётся 3-комнатная квартира площадь…
$31,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Зажевичском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти