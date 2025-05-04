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Производственные здания в Заславле, Беларусь

коммерческая недвижимость
7
склады
3
Производство Удалить
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2 объекта найдено
Производство 291 м² в Заславль, Беларусь
Производство 291 м²
Заславль, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 291 м²
Этаж 1/1
Продаются в идеальном состоянии  строения производственно-складского назначения площадью: 66…
$115,000
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Производство 900 м² в Заславль, Беларусь
Производство 900 м²
Заславль, Беларусь
Площадь 900 м²
Этаж 1/1
Продаётся готовый ликвидный бизнес по промышленной металлообработке с оборудованием и станка…
$600,000
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