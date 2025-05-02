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Дома в Занарочском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Коттедж в Занарочь, Беларусь
Коттедж
Занарочь, Беларусь
Площадь 69 м²
Современный уютный умный дом в дали от городской суеты в аг. Занарочь Система умного дома: с…
$100,000
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Дом в Занарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Занарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 32 м²
Предлагаю вашему вниманию выгодное предложение – дом, расположенный в живописном уголке прир…
$6,600
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Параметры недвижимости в Занарочском сельском Совете, Беларусь

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