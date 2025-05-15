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Дома с садом в Занарочском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Занарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Занарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 293 м²
Продается дом (дача), для большой дружной семьи или нескольких семей, в 130 километрах от МК…
$98,000
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Параметры недвижимости в Занарочском сельском Совете, Беларусь

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