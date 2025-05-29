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Дома с садом в Жемчужненском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Жемчужненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жемчужненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Дача жилого типа!!! Не требующая вложений!!! 2001г. -  реконструкция Садового домика с манса…
$6,800
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Параметры недвижимости в Жемчужненском сельском Совете, Беларусь

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