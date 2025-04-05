Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Жемчужненский сельский Совет
  4. Жилая

Жильё в Жемчужненский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Жемчужненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жемчужненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 300 м²
Предлагаем вашему вниманию загородный дом в 20 км от г. Барановичи, готовностью в 70%, на  з…
$55,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Жемчужненский сельский Совет, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов