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Дома с гаражом в Заямновский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Заямновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заямновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 146 м²
Продается уютный дом с мебелью для круглогодичного проживания в д. Отцеда, 59 км от МКАД. До…
$37,000
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Дом в Заямновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заямновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 93 м²
Продается дом на окраине Столбцов ❤️ Уютный дом с просторным земельным участком и гаражом. А…
$32,900
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Дом в Заямновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заямновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 144 м²
Продается атмосферный жилой дом, расположенный на берегу реки Неман, в пригороде Столбцов, в…
$74,000
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Дом в Слобода, Беларусь
Дом
Слобода, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся дом в аг.Слобода. На высоком фундаменте возведён деревянный дом, площадью 52.2м2, …
$16,500
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Параметры недвижимости в Заямновский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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