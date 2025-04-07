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Жильё в Заямновский сельский Совет, Беларусь

дома
6
6 объектов найдено
Дом в Заямновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заямновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продается  дача в СТ Лесное 1992, Столбцовский  р-н. Дом 2002 года постройки. Общая площадь …
$19,890
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Дом в Слобода, Беларусь
Дом
Слобода, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся дом в аг.Слобода. На высоком фундаменте возведён деревянный дом, площадью 52.2м2, …
$16,500
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Дом 1 комната в Заямное, Беларусь
Дом 1 комната
Заямное, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 2
Продается дом с  участком 20 сот: Столбцовский р-н, д. Заямное Участок 20 соток, находитс…
$21,000
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Дом в Заямновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заямновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 146 м²
Продается уютный дом с мебелью для круглогодичного проживания в д. Отцеда, 59 км от МКАД. До…
$37,000
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Дом в Заямновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заямновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Продаётся жилой дом по адресу: Минская обл., Столбцовский р-н, аг. Заямное. Площадь: Общая п…
$30,000
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Дом в Заямновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заямновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 93 м²
Продается дом на окраине Столбцов ❤️ Уютный дом с просторным земельным участком и гаражом. А…
$32,900
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Параметры недвижимости в Заямновский сельский Совет, Беларусь

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