Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Задорьевский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Задорьевском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Задорьевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Задорьевский сельский Совет, Беларусь
Продаётся старый  дом 1976г.п. требующий реконструкции в живописном и уединенном месте с ров…
$10,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Задорьевском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти