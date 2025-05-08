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Коттеджи с бассейном в Заболотском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 136 м²
Продажа коттеджа. Минская область, д. Гончаровка, ул. Луговая, 8 Подробности по телефону. Но…
$182,000
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Параметры недвижимости в Заболотском сельском Совете, Беларусь

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