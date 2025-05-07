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Дома с гаражом в Вороновском районе, Беларусь

Радунь
4
4 объекта найдено
Дом в Радунь, Беларусь
Дом
Радунь, Беларусь
Площадь 98 м²
Продается уютный дом в г.п. Радунь, Вороновского района на ул. Дзержинского. Удобное располо…
$21,500
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Дом в Мисевичи, Беларусь
Дом
Мисевичи, Беларусь
Площадь 141 м²
Обжитой и удобный жилой дом общей площадью 141,4 м2. Праздничный зал 38 м2, просторная спаль…
$25,000
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Дом в Радунь, Беларусь
Дом
Радунь, Беларусь
Площадь 61 м²
Продается уютный кирпичный дом в тихом месте в центре поселка Радунь, по адресу пер. Советск…
$19,990
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Дом в Радунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радунский сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Продам дом в деревне Пашковичи, Вороновский район, 20 км от Лиды! - Общая площадь: 69.0 м2 -…
$6,900
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Параметры недвижимости в Вороновском районе, Беларусь

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