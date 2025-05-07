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Дома в Вороновском районе, Беларусь

Радунь
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10 объектов найдено
Дом в Германишки, Беларусь
Дом
Германишки, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается дом в д. Германишки, недалеко от г.п. Вороново (3км). Дом деревянный, обложен кирп…
$23,000
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Дом в Вороново, Беларусь
Дом
Вороново, Беларусь
Площадь 58 м²
Продается одноэтажный дом 1969 года постройки, расположенный в центре Вороново.   Основные х…
$27,000
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Дом в Радунь, Беларусь
Дом
Радунь, Беларусь
Площадь 98 м²
Продается уютный дом в г.п. Радунь, Вороновского района на ул. Дзержинского. Удобное располо…
$21,500
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Дом в Мисевичи, Беларусь
Дом
Мисевичи, Беларусь
Площадь 141 м²
Обжитой и удобный жилой дом общей площадью 141,4 м2. Праздничный зал 38 м2, просторная спаль…
$25,000
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Дом в Радунь, Беларусь
Дом
Радунь, Беларусь
Площадь 83 м²
Продаётся уютный, теплый дом в самом центре г.п.Радунь. Общая площадь дома 82,8 м.кв., жилая…
$16,000
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Дом в Радунь, Беларусь
Дом
Радунь, Беларусь
Площадь 69 м²
Продаётся жилой дом в г. п. Радунь, по ул. 1 Мая.Общая площадь - 69.4 м. кв., жилая площадь …
$17,500
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Дом в Радунь, Беларусь
Дом
Радунь, Беларусь
Площадь 61 м²
Продается уютный кирпичный дом в тихом месте в центре поселка Радунь, по адресу пер. Советск…
$19,990
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Дом в Гирковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гирковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 118 м²
Продается просторный дом в живописной деревне Клайши! Ищете дом для большой семьи, вдали от …
$5,900
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Дом в Радунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радунский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
Продается деревянный дом 2 км от гп. Радунь в Вороновском районе, 25 км от Лиды Гродненской …
$6,900
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Дом в Радунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радунский сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Продам дом в деревне Пашковичи, Вороновский район, 20 км от Лиды! - Общая площадь: 69.0 м2 -…
$6,900
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Параметры недвижимости в Вороновском районе, Беларусь

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