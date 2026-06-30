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Квартиры в Вольновском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Нижнее Чернихово, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Нижнее Чернихово, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
3-х ком. квартира 83.1 кв.м. в доме коттеджного типа в д. Нижнее Чернихово! 25 км от г. Бара…
$11,000
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