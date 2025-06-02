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Жильё в Волколатском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Волколата, Беларусь
Дом
Волколата, Беларусь
Площадь 85 м²
Продается жилой дом, готовый к проживанию в д. Волколаты , дом в 140 км от Минска  по Мядель…
$8,900
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Параметры недвижимости в Волколатском сельском Совете, Беларусь

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