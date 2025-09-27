Показать объекты на карте Показать объекты списком
Продажа офисных помещений в Витебске, Беларусь

1 объект найдено
Офис 1 580 м² в Витебск, Беларусь
Офис 1 580 м²
Витебск, Беларусь
Площадь 1 580 м²
Количество этажей 2
Продается медицинский комплекс. Комплекс состоит:  6-ти корпусов общей площадью - 1579,5 кв.…
$250,000
