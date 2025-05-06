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Коммерческая недвижимость в Витебске, Беларусь

7 объектов найдено
Незавершенное законсервированное капитальное строение в Витебск, Беларусь
Незавершенное законсервированное капитальное строение
Витебск, Беларусь
Площадь 449 м²
Лот 2 (#52614): незавершенное законсервированное кап. строение инв. № 200/U-86269, по адресу…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 392 м² в Витебск, Беларусь
Коммерческое помещение 392 м²
Витебск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 392 м²
Этаж 1/1
Продажа здания cпециализированного автомобильного транспорта. Общая площадь -391,8 м2 Наимен…
$72,000
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Незавершенное законсервированное капитальное строение в Витебск, Беларусь
Незавершенное законсервированное капитальное строение
Витебск, Беларусь
Площадь 288 м²
Лот 4 (#52617): незавершенное законсервированное кап. строение инв. № 200/U-86271, по адресу…
$2,805
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Незавершенное законсервированное капитальное строение в Витебск, Беларусь
Незавершенное законсервированное капитальное строение
Витебск, Беларусь
Площадь 4 722 м²
Лот 3 (#52616): незавершенное законсервированное кап. строение инв. № 200/U-86273, по адресу…
Цена по запросу
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Здание автодрома в Витебск, Беларусь
Здание автодрома
Витебск, Беларусь
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Лот 1: кап. строение инв. №200/C-44687 (здание автодрома), пл. 132 кв.м, по адресу: Витебска…
$42,874
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Коммерческое помещение 658 м² в Витебск, Беларусь
Коммерческое помещение 658 м²
Витебск, Беларусь
Площадь 658 м²
кап. строение инв. № 200/C-48697, (склад ГСМ), пл. 19,1 кв.м; кап. строение инв. № 200/C-486…
$330,431
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Незавершенное законсервированное капитальное строение в Витебск, Беларусь
Незавершенное законсервированное капитальное строение
Витебск, Беларусь
Площадь 1 296 м²
Лот 1 (#52613): незавершенное законсервированное кап. строение инв. № 200/U-86266, по адресу…
$13,632
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