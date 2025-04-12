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Жильё в Вишневецкий сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Вишневецкий сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Вишневецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 1
В д. Головенчицы Столбцовского района продается  5/8 долей в праве собственности на жилой до…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Вишневецкий сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов