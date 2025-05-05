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Коттеджи в Вилейке, Беларусь

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3 объекта найдено
Коттедж в Вилейка, Беларусь
Коттедж
Вилейка, Беларусь
Площадь 178 м²
Стильный двухуровневый коттедж в центре Вилейки! ❤️Этот дом - воплощение комфорта и изысканн…
$92,900
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Коттедж в Вилейка, Беларусь
Коттедж
Вилейка, Беларусь
Площадь 128 м²
Двухэтажный коттедж с баней и гаражом! ❤️ Уютный коттедж в городе Вилейка, всего в 5 км от В…
$92,500
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English, Русский
Коттедж в Вилейка, Беларусь
Коттедж
Вилейка, Беларусь
Площадь 231 м²
Роскошный коттедж в живописной Вилейке - ваш идеальный дом у природы! ❤️ Ищете идеальное мес…
$119,900
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