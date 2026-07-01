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Продажа офисных помещений в Вилейке, Беларусь

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коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Офис 49 м² в Вилейка, Беларусь
Офис 49 м²
Вилейка, Беларусь
Площадь 49 м²
Количество этажей 2
Адрес: Минская обл., г. Вилейка ул. Стахановская, 215/К,В,Д,А,Ж,ЕПлощадь: 49,2 - 1 223,5 м2С…
Цена по запросу
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