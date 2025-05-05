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Коммерческая недвижимость в Вилейке, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 330 м² в Вилейка, Беларусь
Коммерческое помещение 330 м²
Вилейка, Беларусь
Площадь 330 м²
Продаётся административно-хозяйственное здание 329,6 м2.  Г. Вилейка, ул. Красноармейская, д…
$45,000
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