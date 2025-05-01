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Коттеджи с гаражом в Вилейском районе, Беларусь

Вилейка
3
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2 объекта найдено
Коттедж в Вилейка, Беларусь
Коттедж
Вилейка, Беларусь
Площадь 128 м²
Двухэтажный коттедж с баней и гаражом! ❤️ Уютный коттедж в городе Вилейка, всего в 5 км от В…
$92,500
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Коттедж в Вязынский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Вязынский сельский Совет, Беларусь
Площадь 77 м²
Дом с баней рядом с Вилейским водохранилищем! ❤️ Уникальный коттедж с территорией 25 соток. …
$36,900
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Параметры недвижимости в Вилейском районе, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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