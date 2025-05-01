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Коттеджи в Вилейском районе, Беларусь

Вилейка
3
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7 объектов найдено
Коттедж в Вилейка, Беларусь
Коттедж
Вилейка, Беларусь
Площадь 128 м²
Двухэтажный коттедж с баней и гаражом! ❤️ Уютный коттедж в городе Вилейка, всего в 5 км от В…
$92,500
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Коттедж в Вязынский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Вязынский сельский Совет, Беларусь
Площадь 77 м²
Дом с баней рядом с Вилейским водохранилищем! ❤️ Уникальный коттедж с территорией 25 соток. …
$36,900
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Коттедж в Вилейка, Беларусь
Коттедж
Вилейка, Беларусь
Площадь 231 м²
Роскошный коттедж в живописной Вилейке - ваш идеальный дом у природы! ❤️ Ищете идеальное мес…
$119,900
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Коттедж в Лыцевичи, Беларусь
Коттедж
Лыцевичи, Беларусь
Площадь 96 м²
Современный дом у живописного озера - вложение в будущее и комфорт Продается просторный двух…
$52,800
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Коттедж в Рабунь, Беларусь
Коттедж
Рабунь, Беларусь
Площадь 141 м²
Продаётся просторный и современный жилой дом в деревне Рабунь на берегу Вилейского водохрани…
$130,000
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Коттедж в Вязынь, Беларусь
Коттедж
Вязынь, Беларусь
Площадь 99 м²
Купить двухуровневый дом в аг. Вязынь! ❤️ Отличный дом на Вилейском водохранилище. Адрес: аг…
$57,900
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Коттедж в Вилейка, Беларусь
Коттедж
Вилейка, Беларусь
Площадь 178 м²
Стильный двухуровневый коттедж в центре Вилейки! ❤️Этот дом - воплощение комфорта и изысканн…
$92,900
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Параметры недвижимости в Вилейском районе, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
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