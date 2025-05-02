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Производственные здания в Великоритском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 1 460 м² в Великоритский сельский Совет, Беларусь
Производство 1 460 м²
Великоритский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 460 м²
Этаж 1/1
Комплекс зданий сельскохозяйственного назначения (наименование - рыбхоз) в собственность в р…
$516,000
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