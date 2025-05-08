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Дома с садом в Весейском сельском Совете, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Весейский сельский Совет, Беларусь
Дом
Весейский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Продаётся жилой в д. Красное Село в 115 км от Минска или в 15 км от г. Слуцк. Дом бревенчаты…
$8,500
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Дом в Весейский сельский Совет, Беларусь
Дом
Весейский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Продается дом с удобствами и газовым отоплением. В доме окна ПВХ, межкомнатные двери mdf, вх…
$26,500
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Дом в Весейский сельский Совет, Беларусь
Дом
Весейский сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Самое время купить дачу! ❤️Уютная однокомнатная дача в окружении живописной природы! Адрес: …
$4,500
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Дом в Весея, Беларусь
Дом
Весея, Беларусь
Площадь 71 м²
Продается дом с печным отоплением в аг. Весея Слуцкого района. Общая площадь 71.1 кв.м.  Окн…
$12,500
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Параметры недвижимости в Весейском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
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