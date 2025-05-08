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Дома с гаражом в Весейском сельском Совете, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Весейский сельский Совет, Беларусь
Дом
Весейский сельский Совет, Беларусь
Площадь 190 м²
Продаётся жилой дом со всеми коммуникациями и земельным участком в д. Красное Село Слуцкого …
$18,000
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Дом в Весейский сельский Совет, Беларусь
Дом
Весейский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Продается дом с удобствами и газовым отоплением. В доме окна ПВХ, межкомнатные двери mdf, вх…
$26,500
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Дом в Весея, Беларусь
Дом
Весея, Беларусь
Площадь 71 м²
Продается дом с печным отоплением в аг. Весея Слуцкого района. Общая площадь 71.1 кв.м.  Окн…
$12,500
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Параметры недвижимости в Весейском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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