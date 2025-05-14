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Жильё в Волковысском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Волковысский сельский Совет, Беларусь
Дом
Волковысский сельский Совет, Беларусь
Площадь 133 м²
Продаётся большой добротный дом в д. Бискупцы рядом с г. Волковыск. Просторные комнаты, акку…
$25,000
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Параметры недвижимости в Волковысском сельском Совете, Беларусь

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