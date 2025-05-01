Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Вороновский сельский Совет
  4. Жилая

Жильё в Вороновском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Коттедж в Вороны, Беларусь
Коттедж
Вороны, Беларусь
Площадь 210 м²
Продаётся незавершенное законсервированное капитальное строение в Воронах. Подъезд - асфальт…
$56,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Вороновском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти