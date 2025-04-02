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Квартиры в Воложин, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Воложин, Беларусь
Квартира 1 комната
Воложин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/5
Продается уютная теплая 1-комнатная квартира площадью 41.5 кв.м (по СНБ), в новом районе Вол…
$32,500
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Рейтинг 4.9 / 5:
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