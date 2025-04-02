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Жильё в Воложин, Беларусь

дома
3
4 объекта найдено
Дом в Воложин, Беларусь
Дом
Воложин, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается жилой дом в д. Гордыново Воложинского района, в 65 км от МКАД. Участок 25 соток. Н…
$6,900
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Квартира 1 комната в Воложин, Беларусь
Квартира 1 комната
Воложин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/5
Продается уютная теплая 1-комнатная квартира площадью 41.5 кв.м (по СНБ), в новом районе Вол…
$32,500
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Дом в Воложин, Беларусь
Дом
Воложин, Беларусь
Площадь 81 м²
Продаётся уютный, современный дом в городе Воложин. Расположен на ровном участке в 11.71 сот…
$69,500
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Дом в Воложин, Беларусь
Дом
Воложин, Беларусь
Площадь 81 м²
Продаётся стильный жилой дом в городе Воложин, Участок 15 соток (статус - ПНВ) правильной пр…
$85,000
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