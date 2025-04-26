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Коттеджи в Воложинском районе, Беларусь

Раковский сельский Совет
4
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6 объектов найдено
Коттедж в Першайский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 128 м²
Продается коттедж в 37км от Минска с городскими удобствами, асфальт до дома, отдельные подье…
$75,000
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Коттедж в Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 251 м²
Эксклюзивный Коттедж с банным комплексом в 25 км от МКАД в д. Бузуны, Воложинский р-н в окру…
$215,000
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Коттедж в Ивенец, Беларусь
Коттедж
Ивенец, Беларусь
Площадь 134 м²
Продается 2- этажный коттедж (НЗКС) в частной собственности. Готовность – 74%.     Общая пло…
$59,500
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Коттедж в Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
Отличный коттедж недалеко от Минска! Отопление тёплые полы и камин. Электричество 220В и 380…
$64,000
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Коттедж в Раков, Беларусь
Коттедж
Раков, Беларусь
Площадь 162 м²
·  Общая площадь : 161.9/72.8/14.7 ·  Дом состоит из 4 жилых комнат, кухни, гаража,санузла ·…
$100,000
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Коттедж в Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 215 м²
Большой, просторный дом (площадь по СНБ 251.3 кв.м, площадь застройки 208 кв.м) выполнен в 2…
$235,000
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Параметры недвижимости в Воложинском районе, Беларусь

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