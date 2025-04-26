Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Воложинский район
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Воложинском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
7
Магазин Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Магазин 95 м² в Раковский сельский Совет, Беларусь
Магазин 95 м²
Раковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
Продадим или сдадим в аренду с правом выкупа !  ❤️ Продается готовое коммерческое помещение,…
$69,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Магазин 323 м² в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Магазин 323 м²
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 323 м²
Этаж 1/1
Продаётся здание на трассе М-7 – идеальное место для вашего бизнеса! Под магазин, кафе, мини…
$65,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти