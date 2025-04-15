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Дома с гаражом в Валевском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Коттедж в Валевка, Беларусь
Коттедж
Валевка, Беларусь
Площадь 131 м²
Великолепное предложение в окружении замечательного ландшафта и рядом с чистейшим озером "Св…
$230,000
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Параметры недвижимости в Валевском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
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