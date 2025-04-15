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Дома в Валевском сельском Совете, Беларусь

4 объекта найдено
Коттедж в Валевка, Беларусь
Коттедж
Валевка, Беларусь
Площадь 131 м²
Великолепное предложение в окружении замечательного ландшафта и рядом с чистейшим озером "Св…
$230,000
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Дом в Валевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Валевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Д.Туличева, д.14, Валевский с/с, общая площадь 46,4 м.кв., жилая 30,6, кухня 8,7 м.кв. Дом д…
$3,300
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Дом в Валевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Валевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается жилой дом д.Черемушки (Валевский сельский совет).Дом деревянный, печное отопление,…
$2,800
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Дом в Валевка, Беларусь
Дом
Валевка, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается жилой дом в аг. Валевка,ул.Свитязанская,д.20. Общая площадь 56,5 м.кв., жилая-37,1…
$8,500
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Параметры недвижимости в Валевском сельском Совете, Беларусь

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