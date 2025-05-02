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Дома с садом в Узденском сельском Совете, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Узденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Отличный дом в д. Заболотье Узденского района, 1.5 км от Узды, 55 км от МКАД по Слуцкой трас…
$30,000
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Дом в Узденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 25 м²
Продается одноквартирный жилой дом (25 кв.м.) в Минской области, Узденском районе, Узденском…
$11,500
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Дом в Узденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 114 м²
Продается Агроусадьба с 3мя домами на участе 12,8 соток в живописном месте с обустроенными д…
$79,900
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Параметры недвижимости в Узденском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
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