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Дома с гаражом в Узденском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Семёновичи, Беларусь
Дом
Семёновичи, Беларусь
Площадь 120 м²
В живописной местности агрогородка Семеновичи, на благословенной земле Минской области, расп…
$55,000
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Дом 4 комнаты в Семёновичи, Беларусь
Дом 4 комнаты
Семёновичи, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
В живописной местности агрогородка Семеновичи, на благословенной земле Минской области, расп…
$55,000
Оставить заявку
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Параметры недвижимости в Узденском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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