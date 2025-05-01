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Коттеджи в Узде, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Узда, Беларусь
Коттедж
Узда, Беларусь
Площадь 302 м²
Наслаждайтесь гармонией природы и утонченным комфортом загородной жизни в этом уникальном ко…
$165,000
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Коттедж 5 комнат в Узда, Беларусь
Коттедж 5 комнат
Узда, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 302 м²
Количество этажей 2
Наслаждайтесь гармонией природы и утонченным комфортом загородной жизни в этом уникальном ко…
$165,000
Оставить заявку
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