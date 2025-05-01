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Магазины в Узде, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин 95 м² в Узда, Беларусь
Магазин 95 м²
Узда, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческая недвижимость в самом сердце города Узда!   Этот одноэтажный торговый …
$48,000
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