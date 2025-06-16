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Жильё в Усохо-Будском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Усохо-Будский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усохо-Будский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
В поселке Ольховое (Добрушский район, Усохо-Будский с/с) продается крепкий капитальный ухоже…
$6,900
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Параметры недвижимости в Усохо-Будском сельском Совете, Беларусь

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