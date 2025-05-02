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Коммерческая недвижимость в Усяжском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 331 м² в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 331 м²
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 331 м²
Этаж 1/1
СТО, готовый бизнес с оборудованием на трассе Р53. Смолевичи. Хорошее месторасположение. 6 б…
$115,000
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Магазин 39 м² в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Магазин 39 м²
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 39 м²
Этаж 1/1
Торговое помещение в д.Каменка  ❤️Многофункциональное помещение, с выгодным расположением и …
$38,900
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