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Жильё в Ушачский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Ушачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ушачский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продаётся дом на берегу озера, в шаговой доступности, в 2024г сделан капитальный ремонт дома…
$22,000
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Дом в Ушачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ушачский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продаётся дом на берегу озера, в шаговой доступности, в 2024г сделан капитальный ремонт дома…
$22,000
Оставить заявку
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Параметры недвижимости в Ушачский сельский Совет, Беларусь

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1111 голосов