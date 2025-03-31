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Дома с садом в Уречский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Уречский сельский Совет, Беларусь
Дом
Уречский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продажа дома недалеко от гп. Уречье (2.5 км) Любанского района Минской области. Дом кирпичны…
$5,500
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