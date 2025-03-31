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Жильё в Уречский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Уречский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Уречский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/5
Основные характеристики: Местоположение: Квартира расположена в живописном и уютном поселк…
$13,500
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Дом в Уречский сельский Совет, Беларусь
Дом
Уречский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продажа дома недалеко от гп. Уречье (2.5 км) Любанского района Минской области. Дом кирпичны…
$5,500
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Квартира 3 комнаты в Доросино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Доросино, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
Продаётся просторная 3-комнатная квартира в двухэтажном доме на первом этаже под ремонт. Дом…
$4,400
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Параметры недвижимости в Уречский сельский Совет, Беларусь

с садом
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