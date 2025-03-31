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Квартиры в Улуковский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Берёзки, Беларусь
Квартира 1 комната
Берёзки, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 5/5
Квартира с большой комнатой - 20.4 кв.м и кухней -12 кв.м Есть лоджия, с удобным выходом из …
$25,500
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Параметры недвижимости в Улуковский сельский Совет, Беларусь

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