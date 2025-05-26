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Коттеджи в Туринском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Туринский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Туринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 141 м²
ДОМ ·  Дом полностью готов для круглогодичного проживания. Укомплектован всей необходимой ме…
$89,000
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Параметры недвижимости в Туринском сельском Совете, Беларусь

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