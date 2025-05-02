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Жильё в Туринском сельском Совете, Беларусь

дома
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11 объектов найдено
Дом в Ситники, Беларусь
Дом
Ситники, Беларусь
Площадь 105 м²
Продаётся дом в Пуховичском районе, аг. Ситники!Законсервирован. Описание объекта: • Местопо…
$49,900
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Дом 2 комнаты в Туринский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Туринский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Дом из крепкого бревна, крыша шифер не протекает, прочное балочное перекрытие. Цементированн…
$12,000
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Дом в Туринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Туринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 16 м²
Продам кирпичный домик с участком 10 сот. в д.Избище Туринский с/с, в 45 минутах езды от Мин…
$13,500
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Дом в Туринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Туринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 109 м²
Самое время купить дом ❤️ Мечтаете о загородном доме, где можно отдохнуть от городской суеты…
$29,900
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Дом в Туринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Туринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 186 м²
Уютный кирпичный дом с прекрасным видом на реку Свислочь расположен в тихом и живописном мес…
$70,000
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Квартира 2 комнаты в Светлый Бор, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Светлый Бор, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 2/2
Отдельный вход на второй этаж. Собственный подьезд. Месторасположение: 60 км от МКАД в Пухов…
$12,500
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Дом в Туринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Туринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Дом с баней и собственным водоемом рядом с Минском ❤️Два дома в одном – благодаря разделению…
$11,000
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
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Дом 1 комната в Светлый Бор, Беларусь
Дом 1 комната
Светлый Бор, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
Покупателям :Убедительная просьба: Предварительно звоните, самим по участку ходить не надо.Д…
$15,000
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Дом в Туринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Туринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Продается дом в д. Уголец. Подробности по телефону. Номер договора с агентством 233/5 от 2023-09-07
$29,000
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Дом в Турин, Беларусь
Дом
Турин, Беларусь
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
48 км от МКАД Покупателям: Убедительная просьба звонить, перед просмотром, самовольно ходить…
$16,500
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Дом в Туринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Туринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Продается современный каркасный, полностью достроенный, уютный дом с участком 10 соток в дер…
$39,950
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Параметры недвижимости в Туринском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
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