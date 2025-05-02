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Квартиры в Третьяковском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 6 комнат в Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Квартира 6 комнат
Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается готовый действующий бизнес, целый имущественный комплекс в 5-и км от Лиды. Большая…
$300,000
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Параметры недвижимости в Третьяковском сельском Совете, Беларусь

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