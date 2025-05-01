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Производственные здания в Тельминском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Производство 397 м² в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Производство 397 м²
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 397 м²
База хранения материалов и техники в собственность в Брестском районе (р - н д.Тельмы - 1). …
$280,000
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Производство 853 м² в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Производство 853 м²
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 853 м²
Производственно - складское здание в собственность в ближайшем пригороде Бреста (р - н аэроп…
$157,000
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