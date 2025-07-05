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Дома с бассейном в Тарновском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Тарновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тарновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 171 м²
Продается дом в 8км от Лиды, в д. Цыборы. Дом одноэтажный с мансардным этажом со сруба, утеп…
$100,000
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Параметры недвижимости в Тарновском сельском Совете, Беларусь

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